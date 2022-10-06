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Стало известно о попытках прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении

Минобороны заявило о множестве попыток прорыва ВСУ на Андреево-Криворожском направлении

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли многократные попытки прорыва обороны российских войск на Андреево-Криворожском направлении. Об этом в четверг, 6 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск», — уточнили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что попытки прорыва были в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок и Брускинское.

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Ранее в Минобороны заявили, что российские войска удерживают занятые позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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