Минобороны сообщило об удержании позиций на андреево-криворожском направлении

Минобороны заявило, что войска РФ удерживают позиции на андреево-криворожском направлении

Российские войска удерживают занятые позиции на Андреево-Криворожском направлении. Об этом в среду, 5 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что в ходе столкновений с противником в районе Новой Каменки Херсонской области за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), два танка и четыре боевые машины пехоты (БПМ).

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения ВСУ отступают из Артемовска из-за нехватки сил для обороны города.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).