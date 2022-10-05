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Минобороны сообщило об удержании позиций на андреево-криворожском направлении

Минобороны заявило, что войска РФ удерживают позиции на андреево-криворожском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска удерживают занятые позиции на Андреево-Криворожском направлении. Об этом в среду, 5 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На Андреево-Криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что в ходе столкновений с противником в районе Новой Каменки Херсонской области за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), два танка и четыре боевые машины пехоты (БПМ).

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Никита Абрамов
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