Норвегия усложнит жизнь российским рыболовам

Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов в свои порты

Власти Норвегии приняли решение ограничить проход российских рыболовных судов в свои порты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское министерство иностранных дел.

Подобная мера значительно усложнит жизнь отрасли, ведь теперь судам оставят доступ только к трем портам, а перед заходом в них они будут подлежать проверке. «Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсе, Киркенеса и Ботсфьорда», — уточнили в министерстве.

Судя по подсчетам Восточного центра государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан»), за последние пять лет стоимость одного килограмма рыбы в России в среднем выросла на 32 процента.

По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, причинами роста стоимости стали последствия пандемии коронавируса и обострившегося геополитического кризиса. «Рыболовные компании продают товар на внутреннем рынке, ориентируясь на экспортные цены, к тому же их расходы на логистику и хранение увеличиваются. Это означает, что дополнительные расходы по реализации продукции на внутреннем рынке компенсированы в стоимости продукции и оплачиваются конечными потребителями», — рассказал он.