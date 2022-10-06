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В России подорожала рыба

«Востокгосплан»: цены на рыбу в России за последние пять лет выросли на 32%

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние пять лет стоимость одного килограмма рыбы в России в среднем выросла на 32 процента. Об этом сообщает Восточный центр государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан») в пресс-релизе на своем сайте.

Сильнее всего продукция подорожала в Уральском федеральном округе (плюс 43 процента), а меньше всего — в Центральном (плюс 28 процентов). На Дальнем Востоке стоимость рыбы увеличилась на 34 процента. Эксперты центра добавили, что по самым высоким ценам рыбную продукцию покупают в северных районах страны. Там стоимость превышает средний уровень по России на 10-42 процента. При этом дешевле всего, ниже среднего уровня на 12-31 процент, покупают рыбу в пяти регионах Дальнего Востока.

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Эксперты связали высокие цены на рыбу с низкой покупательной способностью россиян. «Высокая стоимость рыбной продукции и опережающий темп роста цен на нее обусловливает низкую покупательную способность населения, которая за 2017-2021 годы в ДФО [Дальневосточном федеральном округе] снизилась на 12,5 процента, в среднем по России — на 1,3 процента, в центральном макрорегионе она возросла на 4,2 процента», — объяснили эксперты.

По мнению руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, причинами роста стоимости стали последствия пандемии коронавируса и обострившегося геополитического кризиса. «Рыболовные компании продают товар на внутреннем рынке, ориентируясь на экспортные цены, к тому же их расходы на логистику и хранение увеличиваются. Это означает, что дополнительные расходы по реализации продукции на внутреннем рынке компенсированы в стоимости продукции и оплачиваются конечными потребителями», — рассказал он.

Ранее Центробанк России сообщил о резком росте цен на горбушу, в годовом выражении рыба подорожала в два раза. Причиной стало значительное снижение объема вылова тихоокеанских лососей в 2022 году.

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Платон Щукин
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