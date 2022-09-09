Плохая путина привела к резкому росту цен на горбушу

Центробанк России сообщил о резком росте цен на горбушу из-за плохой путины

Значительное снижение объема вылова тихоокеанских лососей в 2022 году привело к резкому росту цен на горбушу — в годовом выражении рыба подорожала в два раза. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

По состоянию на 31 августа объем вылова составлял 227,1 тысячу тонн, что на 54 процента меньше результата 2021 года. Причиной такого результата стала плохая путина — рыба не заходила на территории, где ведут промысел российские рыбаки.

На этом фоне ряд крупных рыбодобывающих предприятий сообщили об увеличении сроков и издержках на поставку запасных частей из Европы в связи с изменением логистики и отсутствием альтернативных поставщиков. Если ситуация не исправится, то одни заводы вынуждены будут комплектоваться за счет других.

Ранее сообщалось, что российские воды проигнорировала сайра. В конце августа Росрыболовство сообщило, что вылов этого вида рыбы в 2022 году маловероятен, покупать ее придется в других странах. В ведомстве заверили, что дефицита сайры удастся избежать.

Позднее гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова заявила, что российская рыбная отрасль находится в списке отстающих и развитие ее возможно только в случае, если государство перейдет к советскому типу потребления рыбы, в рамках которого существовала цепочка «от рыбалки до полки».