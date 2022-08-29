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В России призвали перейти к потреблению рыбы по советскому типу

Глава РРПК Ольга Наумова призвала перейти к потреблению рыбы по советскому типу

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Рыбная отрасль в России находится в списке отстающих, и для ее модернизации требуется комплексная госпрограмма по советскому типу. Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова.

По ее словам, отставание наблюдается как в плане развития самой индустрии, так и в потреблении. При этом Наумова считает второй момент естественным, ведь большая часть населения страны живет далеко от места вылова рыбы.

Глава РРПК призвала перейти к формату, принятому в СССР, где существовала цепочка «от рыбалки до полки». Речь идет о наличии предприятий, которые отвечали за вылов, производство и переработку продукта в филе и консервы, а после — за их поставку до места потребления. Также государство проводило пропаганду полезности употребления рыбы — устанавливало «рыбные дни», пропагандировало употребление рыбных котлет и рыбьего жира, содержало сеть магазинов «Океан».

«Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля», — подчеркнула она, пояснив, что такой формат разрушился практически одновременно с Советским Союзом. Торговать рыбой стало сложно не только из-за сложностей в логистике, но и из-за неадекватных нормативов, которые зачастую требовали ставить в холодильник консервы, не нуждающиеся в особом температурном режиме.

Наумова считает, что без государственной поддержки торговую цепочку не восстановить, а в биржевая торговля, на которой настаивает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не решит ни одной проблемы. Торговым сетям она не нужна, а установка фиксированной цены станет просто еще одним налогом на отрасль и не приведет к росту инвестиций.

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В Советском Союзе пропаганда потребления рыбы усиливалась в момент дефицита мяса. Впервые «рыбный день» был введен в начале 1930-х годов, когда из-за коллективизации возник кризис свиноводства. В 1976 году ситуация повторилась, а «рыбный день» был закреплен за четвергом. Приучить население к употреблению рыбных блюд таким образом не удалось, и «рыбный день» стал скорее поводом для анекдотов и спровоцировал отношение к рыбе как к второсортному продукту.

Ранее Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) заявила о росте контрафактных рыбных консервов и призвала Минпромторг разобраться с проблемой. По данным организации, с 2020 года резко увеличилось число случаев подмены в консервах дорогой сайры на значительно более дешевые сардины и сельдь. Объемы продаж фальшивой сайры исчисляются миллионами банок.

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Платон Щукин
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