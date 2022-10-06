Производство духовых музыкальных инструментов мирового уровня запущено в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запустили производство духовых музыкальных инструментов мирового уровня. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, выпуск инструментов организовал московский реставрационно-производственный центр ООО «Ателье Гончарова».

Перемещение производства из Московской области в Нижегородскую область велось при поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

Комментируя эту новость, губернатор региона Глеб Никитин отметил, что производство музыкальных инструментов требует огромного мастерства и слаженности всех процессов. Он также подчеркнул, что в Нижегородской области наблюдается серьезный спрос на обновление материальной базы в профильных образовательных организациях.

Руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко, в свою очередь, заметил, что компания существует уже 10 лет и своим новым проектом она «закладывает базу для отрасли производства инструментов в России».

В пресс-службе региона рассказали, что в настоящий момент на предприятии уже налажен полный цикл производства фаготов, ведутся опытно-конструкторские работы по производству гобоев и тромбонов. Согласно имеющимся планам, предприятие будет выпускать порядка 1500 готовых инструментов в год. Ожидается, что главными клиентами предприятия станут музыкальные школы, колледжи, театры, симфонические оркестры и другие организации. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 130 миллионов рублей.

Представители компании сообщили, что часть инструментов создается в партнерстве с такими мировыми лидерами, как Buffet-Group. Также известно, что товары компании положительно оценили члены Межведомственного экспертного совета по оценке качества отечественных производителей музыкальных инструментов. Это дало инвестору возможность стать участником программы гарантированного государственного заказа для оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, реализуемой Минпромторгом России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2023 году начнут строить IT-кампус, соответствующее концессионное соглашение с директором ООО «Развитие инновационных проектов» Михаилом Корягиным 5 октября подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.