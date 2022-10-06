Украина захотела усилить противовоздушную оборону

Politico: Украина пересмотрела приоритеты в вооружении и пожелала получить больше ПВО

Украина пересмотрела список приоритетов по поставкам западного вооружения и пожелала получить от Запада больше средств противовоздушной обороны (ПВО). О желании Киева усилить ПВО пишет Politico.

«Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО», — сообщает издание.

Уточняется, что республика должна получить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Как отмечает издание, западные государства не хотят отказываться от своих ПВО. Подчеркивается, что на обучение военнослужащих Украины, как эксплуатировать средства противовоздушной обороны, и заключение контрактов уйдут годы.

Ранее Киев получил согласие на поставку ЗРК NASAMS из США. Как утверждает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, зенитно-ракетные комплексы физически еще не поступили.