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Российский стилист раскрыл способы сохранить прическу в дождь

Стилист Константин Кочегов: сохранить укладку поможет увлажнение волос или сухой шампунь

Фото: Mc James Gulles / Unsplash

Российский стилист Константин Кочегов раскрыл способы сохранить прическу в дождь. Комментарий эксперта приводит Peopletalk.

Так, специалист посоветовал изначально выбирать укладки, соответствующие типу волос, то есть подчеркивать локоны или прямые пряди. В то же время волосы следует подготовить на этапе мытья с помощью увлажнения, питательной маски и несмываемого ухода. Также мастер порекомендовал применять стайлинговые средства с максимальной защитой от влаги.

Кроме того, решить данную проблему поможет так называемая мокрая укладка, отметил Кочегов. В свою очередь тем, кому она не подходит, он предложил использовать сухой шампунь, который добавит волосам объем у корней и освежит их вид.

В сентябре врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина раскрыла правду о влиянии стрижки концов на рост волос. По ее словам, укорачивание прядей и бритье головы не влияют на рост и густоту волос. Кроме того, медик опровергла мнение, что с помощью шампуней можно остановить процесс облысения, посоветовав в указанном случае незамедлительно обратиться к специалисту.

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Алина Гостева
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