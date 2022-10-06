Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам

Мужчина заполнил канистры соленой водой и помог полиции задержать гаражных воров

Пользователь Reddit с ником RandoCalrissian11 поделился историей о том, как его друг оригинально отомстил незнакомцам, которые воровали из чужих гаражей канистры с бензином. Мужчина заполнил емкость соленой водой, что помогло полицейским задержать злоумышленников.

Как пояснил автор поста, его друг жил в хорошем районе, жители которого обычно не запирали двери домов и гаражей. Со временем кто-то начал воровать у владельцев домов. История происходила до появления камер видеонаблюдения, поэтому полиция не могла поймать злоумышленников, уточнил рассказчик.

Он добавил, что его друг был заядлым рыбаком. «Кроме того, дома у него был прекрасный аквариум с морской водой. Я даже не знаю почему, но однажды на выходных у него в гараже хранилась соленая вода в бензиновых канистрах. Как вы уже догадались, они пропали», — поделился пользователь.

Обнаружив это, мужчина обратился в полицию. Полицейские ответили, что вряд ли смогут найти воров. Однако через несколько часов они перезвонили приятелю рассказчика. «Друг отъехал на несколько миль от дома и наткнулся на машину, полную подростков. У них были какие-то проблемы с двигателем, поэтому они стояли на обочине. Полицейские нашли в грузовике две пустые канистры из-под бензина и тут же поняли в чем дело», — рассказал автор поста. По его словам, после этого случая кражи бензина в районе прекратилась.

Многие пользователи посчитали эту историю о непреднамеренной мести смешной. «Это еще смешнее, потому что твой друг даже не пытался ничего сделать. Подростки сделали всю работу сами», — написал один из комментаторов.

Ранее другой пользователь Reddit поделился на портале историей о том, как оригинально отомстил незнакомцам, занявшим его парковочные места. По словам мужчины, он в морозную погоду залил их автомобили водой.