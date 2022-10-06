Мишустин высказался о прошедших референдумах

Мишустин заявил, что прошедшие референдумы стали поводом для нового витка прессинга России

Прошедшие референдумы стали поводом для нового витка прессинга России коллективным Западом. Такое мнение высказал на пленарном заседании II Каспийского экономического форума председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова в четверг, 6 октября, приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что язык ультиматумов для Москвы неприемлем, поскольку ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою волю другим. «Тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — добавил премьер-министр.

Российские власти исходят из того, что санкции в отношении страны, введенные в связи с ситуацией на Украине, будут носить долгосрочный характер. Так что Кремль станет дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, пояснил Мишустин.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, прошли с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов в состав России.