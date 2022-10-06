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Мишустин высказался о прошедших референдумах

Мишустин заявил, что прошедшие референдумы стали поводом для нового витка прессинга России

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Прошедшие референдумы стали поводом для нового витка прессинга России коллективным Западом. Такое мнение высказал на пленарном заседании II Каспийского экономического форума председатель правительства Михаил Мишустин. Его слова в четверг, 6 октября, приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что язык ультиматумов для Москвы неприемлем, поскольку ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою волю другим. «Тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — добавил премьер-министр.

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Российские власти исходят из того, что санкции в отношении страны, введенные в связи с ситуацией на Украине, будут носить долгосрочный характер. Так что Кремль станет дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, пояснил Мишустин.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, прошли с 23 по 27 сентября. Церемония подписания договоров состоялась в пятницу, 30 сентября, в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов в состав России.

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Евгения Куликова
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