Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мишустин оценил состояние российской экономики на фоне санкций

Премьер Мишустин заявил, что экономика РФ доказывает способность адаптироваться к санкциям
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к санкциям. Так состояние экономики оценил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, правительство признает, что санкции носят долгосрочный характер и беспрецедентный масштаб. Однако он отметил, что Россия справляется с давлением. «Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция — с пикового значения в 17,8 процента в годовом выражении в апреле — до 13,5 процента по итогам прошлой недели», — раскрыл подробности премьер.

В сентябре Мишустин уже заявлял об адаптации экономики России к санкциям. Несмотря на неизбежное замедление динамики роста российской экономики, санкции не стали разрушительными, как предполагали их инициаторы, отметил он.

В пример он привел оценки Министерства экономического развития, согласно которым в январе-июле ВВП России снизился чуть больше чем на 1 процент относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
Россия добьется участия в расследовании диверсии на «Северных потоках»
Байден посетил пострадавшую от стихии Флориду
В Киеве объяснили причину сильного взрыва
В деле бывшего главы Всеволожского района Ленобласти появился новый эпизод
Находившегося в розыске россиянина задержали за угрозу взорвать здание УФСБ
В СПЧ заявили о проблемах с выплатами мобилизованным
ЕС запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории
Политолог допустил отзыв статуса кандидата в ЕС для одной европейской страны
Уличенный в жульничестве шахматист высказался о скандале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.