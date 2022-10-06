Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграцию

Переехавший в Израиль комик Михаил Шац назвал эмиграцию «непростым делом»

Кадр: «ШАЦ» / YouTube

Известный российский телеведущий и комик Михаил Шац (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее уехавший из страны и проживающий в Израиле, высказался об эмиграции. Комментарии юмориста прозвучали в прямом эфире подкаста «Папа, закрой дверь!», который он ведет с дочерью Софьей. Выпуск доступен на YouTube.

Шац назвал эмиграцию «делом непростым». «Эмиграция на самом деле вызывает массу негативных эмоций, через которые проходит практически любой человек, который вынужден это сделать», — сказал он. Телеведущий также отметил, что он в этой ситуации не стал исключением.

В апреле жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что супруг уехал из России в Испанию. По словам Лазаревой, она долгое время подталкивала Шаца к этому шагу. В июне ведущая раскрыла, что комик теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе.

Минюст внес Шаца в список СМИ-иноагентов 2 сентября. Перед этим, 22 июля, Минюст включил Лазареву в реестр физлиц-иноагентов. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Жителям регионов предложили выгодные туры на популярный азиатский курорт
Медведев заявил о соответствии вхождения новых регионов международному праву
В России нашли замену товарам H&M и Zara
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.