Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Шестиногая лягушка принесла мужчине удачу

The Thaiger: в Таиланде мужчина приютил шестилапую лягушку ради удачи в азартных играх

Фото: Matichon Public

В северной провинции Пхаяо, Таиланд, мужчина приютил запрыгнувшую в его дом шестиногую лягушку. Об этом пишет издание The Thaiger.

По словам 50-летнего Сомбона Туакруа, необычное животное пришло к нему около года назад. Поскольку лягушка была спокойной и ручной, он поселил ее в колодце в своем саду. Мужчина утверждает, что, помимо аномального количества лапок, у нее есть способность менять цвет — от зеленого до золотого.

Туакруа хорошо ухаживал за ней, а взамен, как он считает, лягушка принесла ему большую удачу. Мужчина увлекается азартными играми и, по его словам, после появления шестилапого существа часто выигрывает, когда ставит на число шесть.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Мерсин родился единственный в своем роде козленок-мутант. Рождение козленка-мутанта с черной кожей и без шерсти приняли за чудо

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Жителям регионов предложили выгодные туры на популярный азиатский курорт
Медведев заявил о соответствии вхождения новых регионов международному праву
В России нашли замену товарам H&M и Zara
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.