Шестиногая лягушка принесла мужчине удачу

The Thaiger: в Таиланде мужчина приютил шестилапую лягушку ради удачи в азартных играх

В северной провинции Пхаяо, Таиланд, мужчина приютил запрыгнувшую в его дом шестиногую лягушку. Об этом пишет издание The Thaiger.

По словам 50-летнего Сомбона Туакруа, необычное животное пришло к нему около года назад. Поскольку лягушка была спокойной и ручной, он поселил ее в колодце в своем саду. Мужчина утверждает, что, помимо аномального количества лапок, у нее есть способность менять цвет — от зеленого до золотого.

Туакруа хорошо ухаживал за ней, а взамен, как он считает, лягушка принесла ему большую удачу. Мужчина увлекается азартными играми и, по его словам, после появления шестилапого существа часто выигрывает, когда ставит на число шесть.

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