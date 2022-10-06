В Молдавии объяснили перемещение военной техники

РИА: Минобороны Молдавии заявило, что перемещение военной техники связано с учениями

На юге Молдавии перемещают военную технику. С чем это связано, объяснил источник РИА Новости в управлении международного сотрудничества Минобороны Молдавии.

«На следующей неделе, 10 октября, стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью», — заявил источник в ведомстве.

Также отмечается, что маневры были включены в план мероприятий годом ранее.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выразил благодарность Великобритании за подготовку военнослужащих республики. Помимо этого, он также оценил поддержку стран НАТО в наращивании оборонного потенциала республики.