Токаев согласился баллотироваться в президенты Казахстана

Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана от народной коалиции

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился баллотироваться на пост главы государства от народной коалиции общественно-политических сил. Об этом он заявил на форуме народной коалиции, передает «Интерфакс».

«Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность — баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами», — заявил Токаев.

Ранее стало известно, что Токаев принял решение идти на предстоящие выборы кандидатом от широкой коалиции общественно-политических сил, «формирующих социальную базу проводимых в стране реформ». Это, считает он, позволит соблюсти «принцип равноудаленности» главы государства от различных политических сил.

Внеочередные выборы президента Казахстана запланированы на 20 ноября.