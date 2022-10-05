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Токаев решил пойти на выборы от широкой коалиции

Президент Токаев решил идти на выборы от широкой коалиции общественно-политических сил
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Павел Михеев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил идти на предстоящие внеочередные выборы главы республики от широкой коалиции общественно-политических сил, «формирующих социальную базу проводимых в стране реформ». Об этом он высказался в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, сообщает портал informburo.kz.

По его мнению, такое решение будет правильным и «позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений».

Токаев также признался, что ему уже поступали предложения о выдвижении «от различных республиканских объединений и партий». «Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса», — добавил он.

Ранее Токаев заявлял, что внеочередные выборы президента Казахстана, назначенные на 20 ноября, перезагрузят политическую систему республики и позволят сконцентрироваться на решении долгосрочных задач.

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Георгий Нестеров
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