Мобилизованный россиянин показал фотографии подготовки

Военкор Коц опубликовал фотографии с подготовки мобилизованных в Ленинградской области

Мобилизованный россиян, который проходит подготовку в Ленинградской области, показал фотографии с мест учений. Их публикует в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Военнослужащий поделился, что его часть находится в полях почти весь день — с 8 утра и до 9 вечера. По его словам, военные отрабатывают навыки ведения стрельбы, тактики боя и зачистки. Также они занимаются минированием, несмотря на то, что их рота не специализируется на этом.

Мобилизованный поделился с военкором фотографиями окопов, которые новобранцы учатся рыть.

Также Telegram-канал «360tv» показал обучения военнослужащих на базе в Подмосковье. Там новоприбывшие проходят инструктаж по использованию дронов. Губернатор Андрей Воробьев пообещал поставить больше дронов для обучения.

4 октября Минобороны сообщило, что призванные по частичной мобилизации граждане прибыли в зону проведения специальной военной операции и приступили к боевым учениям на месте. Отмечается, что в зоне спецоперации новобранцы овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, в том числе гранатометы.