В СПЧ решат вопрос об ответственности для покинувших Россию

Член СПЧ Кабанов заявил, что вопрос об ответственности для покинувших Россию обсуждается

Вопрос об ответственности для покинувших Россию после объявления частичной мобилизации граждан обсуждается. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов во время пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте «Россия сегодня».

«Скажу честно, вопрос сейчас обсуждается, — сообщил Кабанов, — Мы уже обсуждали, будет ли уголовная ответственность для всех лиц, которые покинули страну».

Член СПЧ добавил, что не все, кто решил покинуть Россию, являются потенциальными уклонистами, но при этом в запрещенных социальных сетях появляется много историй о том, как кто-то «героически стал дезертиром», сопровождаемых «слезливыми комментариями девушек».

Кабанов напомнил, что на сегодняшний день человек, пересекший границу, не несет уголовной ответственности, если он не расписался в получении повестки и в том, что является призванным в зону специальной военной операции.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября многие россияне решили покинуть страну — сообщалось о пробках на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией, увеличился спрос на покупку недвижимости в Турции, Греции, Испании, ОАЭ.

Ответственность предусмотрена только для тех россиян, которые не явились в военкомат после получения повестки под подпись. Как рассказал юрист «Европейской юридической службы» Евгений Лучин, такие люди могут быть привлечены сначала к административной ответственности, а потом к уголовной.