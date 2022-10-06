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В СПЧ решат вопрос об ответственности для покинувших Россию

Член СПЧ Кабанов заявил, что вопрос об ответственности для покинувших Россию обсуждается

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Вопрос об ответственности для покинувших Россию после объявления частичной мобилизации граждан обсуждается. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов во время пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте «Россия сегодня».

«Скажу честно, вопрос сейчас обсуждается, — сообщил Кабанов, — Мы уже обсуждали, будет ли уголовная ответственность для всех лиц, которые покинули страну».

Член СПЧ добавил, что не все, кто решил покинуть Россию, являются потенциальными уклонистами, но при этом в запрещенных социальных сетях появляется много историй о том, как кто-то «героически стал дезертиром», сопровождаемых «слезливыми комментариями девушек».

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Кабанов напомнил, что на сегодняшний день человек, пересекший границу, не несет уголовной ответственности, если он не расписался в получении повестки и в том, что является призванным в зону специальной военной операции.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября многие россияне решили покинуть страну — сообщалось о пробках на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией, увеличился спрос на покупку недвижимости в Турции, Греции, Испании, ОАЭ.

Ответственность предусмотрена только для тех россиян, которые не явились в военкомат после получения повестки под подпись. Как рассказал юрист «Европейской юридической службы» Евгений Лучин, такие люди могут быть привлечены сначала к административной ответственности, а потом к уголовной.

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Варвара Родикова
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