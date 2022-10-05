Россияне массово заинтересовались недвижимостью за рубежом

Tranio: спрос россиян на недвижимость за рубежом увеличился на 84 процента

К концу третьего квартала 2022 года российский спрос на недвижимость за рубежом увеличился на 84 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. О том, что россияне массово заинтересовались объектами в других странах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Tranio.

Пик спроса зафиксировали в конце сентября. В это время количество заявок на приобретение жилья в Турции выросло в два раза. К самым популярным направлениям также отнесли ОАЭ, Грецию, Испанию и Грузию.

Некоторые покупатели заинтересовались приобретением недвижимости с целью получить вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. За девять месяцев количество подобных запросов выросло на 194 процента. В конце сентября их число увеличилось в 2,2 раза в сравнении с предыдущей неделей.

Ранее аналитики портала Turk.Estate пришли к выводу, что в период с января по август 2022 года спрос на недвижимость в Турции среди россиян подскочил на 104,38 процента относительно аналогичного периода 2021 года.