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Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Turk.Estate: в августе интерес россиян к недвижимости в Турции вырос на 7,81 процента

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

В период с января по август 2022 года спрос на недвижимость в Турции среди россиян подскочил на 104,38 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что граждане России бросились скупать жилье в одной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Turk.Estate.

Интерес россиян к турецкой недвижимости в январе-августе 2022 года был на 148,3 процента выше, чем в те же месяцы в 2020 году. Относительно аналогичного периода 2019-го показатель в 2022-м подскочил на 228,46 процента.
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Положительная динамика в августе 2022 года по сравнению с июлем составила 7,81 процента. При этом в течение двух предыдущих месяцев наблюдалось снижение количества запросов. Показатель августа нынешнего года был на 57,29 процента выше, чем за восьмой месяц предыдущего. Относительно августа 2020-го и 2019-го увеличение числа обращений по поводу покупки недвижимости в Турции составило 177,25 и 182,29 процента соответственно.

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В сентябре региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева пришла к выводу, что самыми популярными городами у россиян для покупки дорогого жилья в Турции стали Стамбул и Бодрум. На эти два города пришлось примерно 85 процентов клиентских обращений в период с января по июль 2022 года.

Полина Кислицына
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