Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы самые популярные города Турции у россиян для покупки дорогого жилья

Самым популярными городом Турции для покупки дорогого жилья россиянами назван Стамбул

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Самыми популярными городами у россиян для покупки дорогого жилья в Турции названы Стамбул и Бодрум — на них пришлось примерно 85 процентов клиентских обращений в период с января по июль 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева.

Эксперт отметила, что граждане России, которые приобретают недвижимость в курортной стране ради инвестиции, обычно выбирают для покупки объекты от застройщика, расположенные в туристических локациях. Например, спросом пользуются апартаменты, которыми управляют известные отельные операторы. Годовая доходность от сдачи подобных объектов в аренду составляет пять-семь процентов.

При этом 90 процентов покупателей, желающих приобрести объект недвижимости для инвестиции, хотят получить турецкое гражданство — согласно соответствующему закону страны, в этом случае стоимость объекта должна быть не ниже 400 тысяч долларов (около 23,5 миллиона рублей). Турецкий паспорт дает возможность проживать в стране на постоянной основе, а также право оформить бизнес-визу Е-2 в США. Срок оформления гражданства составляет около полугода. По словам Шалаевой, такая инвестиция окупится за три года.

Материалы по теме:
Мама, Африка. Россияне бросились скупать дешевое жилье в Египте. Как выгодно купить квартиру у моря?
Мама, Африка.Россияне бросились скупать дешевое жилье в Египте. Как выгодно купить квартиру у моря?
27 июня 2022
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022

Согласно данным Института статистики Турции, за первые семь месяцев 2022 года россияне стали лидерами среди иностранных покупателей по числу сделок по продаже турецкой недвижимости. За этот период граждане приобрели 6,8 тысячи объектов, что составляет 17,3 процента от всех иностранных покупателей. Вторым в списке аналитики назвали Иран, на который пришлось 13,3 процента от всех заключенных сделок. С января по июль текущего года граждане этой страны приобрели в Турции 5,3 тысячи лотов. Замкнул тройку Ирак с долей в 11 процентов, а также 4,4 тысячи купленных объектов жилой недвижимости.

В сентябре аналитики Turk.Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране. Согласно их данным, за период с января по август 2022 года граждане России приобрели в Турции 8,1 тысячи объектов недвижимости. Положительная динамика с начала 2022 года относительно января — августа предыдущего года составила 215,14 процента.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Госдеп США заявил об отсутствии интереса в диверсии на «Северном потоке»
В ДНР появится новый заповедник
В Херсонской области назвали предварительные результаты референдума
Дизайнер предложил невесте похудеть перед примеркой во избежание переплаты
Жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве
Бывший чемпион UFC оценил шансы Чимаева в поединке с бразильским бойцом
Самка жирафа попыталась спасти мертвого детеныша от хищников и попала на видео
В России рассмотрят проекты о трудовых гарантиях для мобилизованных
Безработный россиянин изнасиловал 26-летнюю девушку и попал под следствие
Названы суммы грантов для поддержки бизнеса в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.