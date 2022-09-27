Названы самые популярные города Турции у россиян для покупки дорогого жилья

Самым популярными городом Турции для покупки дорогого жилья россиянами назван Стамбул

Самыми популярными городами у россиян для покупки дорогого жилья в Турции названы Стамбул и Бодрум — на них пришлось примерно 85 процентов клиентских обращений в период с января по июль 2022 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева.

Эксперт отметила, что граждане России, которые приобретают недвижимость в курортной стране ради инвестиции, обычно выбирают для покупки объекты от застройщика, расположенные в туристических локациях. Например, спросом пользуются апартаменты, которыми управляют известные отельные операторы. Годовая доходность от сдачи подобных объектов в аренду составляет пять-семь процентов.

При этом 90 процентов покупателей, желающих приобрести объект недвижимости для инвестиции, хотят получить турецкое гражданство — согласно соответствующему закону страны, в этом случае стоимость объекта должна быть не ниже 400 тысяч долларов (около 23,5 миллиона рублей). Турецкий паспорт дает возможность проживать в стране на постоянной основе, а также право оформить бизнес-визу Е-2 в США. Срок оформления гражданства составляет около полугода. По словам Шалаевой, такая инвестиция окупится за три года.

Согласно данным Института статистики Турции, за первые семь месяцев 2022 года россияне стали лидерами среди иностранных покупателей по числу сделок по продаже турецкой недвижимости. За этот период граждане приобрели 6,8 тысячи объектов, что составляет 17,3 процента от всех иностранных покупателей. Вторым в списке аналитики назвали Иран, на который пришлось 13,3 процента от всех заключенных сделок. С января по июль текущего года граждане этой страны приобрели в Турции 5,3 тысячи лотов. Замкнул тройку Ирак с долей в 11 процентов, а также 4,4 тысячи купленных объектов жилой недвижимости.

В сентябре аналитики Turk.Estate пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране. Согласно их данным, за период с января по август 2022 года граждане России приобрели в Турции 8,1 тысячи объектов недвижимости. Положительная динамика с начала 2022 года относительно января — августа предыдущего года составила 215,14 процента.