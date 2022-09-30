Раскрыта реальная обстановка на границе с Финляндией

Посол России в Финляндии: 30 сентября на границе развернули чуть ли не половину россиян

На границей с Финляндией 30 сентября развернули чуть ли не половину россиян, желающих въехать в европейскую страну. Реальную обстановку на границе раскрыл посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, после объявления частичной мобилизации в страну прибыло порядка 60 тысяч граждан России. При этом большинство из них направились транзитом в другие страны Европы, около ста человек подали заявления на получение убежища в Финляндии.

Ранее, 30 сентября, власти Финляндии закрыли границу с Россией для ограничения российского туризма в стране Ограничения будут действовать до особого распоряжения. При этом другие поездки в страну по-прежнему разрешены. Например, по семейным обстоятельствам, работе, учебе, на лечение.