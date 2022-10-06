В России исключили дефицит зимних шин

«Ъ» заявил о запасах зимних шин для автомобилей в России на девять месяцев

К сентябрю запасы шин для автомобилей в России превысили 80 миллионов штук, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Среди них — более 33 миллионов зимних, что на 43 процента выше показателя прошлого сезона, заявил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Честный знак».

Согласно информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в России исключили дефицит зимней резины. По его оценкам, актуальных запасов шин хватит более чем на девять месяцев. В последнее время весь рынок легковых шин составлял около 30–40 миллионов штук ежегодно.

Средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом увеличилась на 46,5 процента — до 6,8 тысячи рублей. 65 процентов товара из запасов произведены в России, остальные привезены из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции и Узбекистана.

«В отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин», — подчеркнул глава управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Ранее россиянам рассказали о скором подорожании зимних шин. Автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что стоит ожидать роста цен на пять-семь процентов.