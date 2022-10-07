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Отсутствие мобилизованных в российском регионе объяснили

KP.RU: в Республике Алтай ни одного человека не мобилизовали из-за «нулевой квоты»

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В Республике Алтай ни одного человека не призвали в рамках частичной мобилизации из-за «нулевой квоты» на регион. Отсутствие мобилизованных объяснили в Telegram-канале газеты KP.RU.

Важно отметить, что нельзя путать два разных региона: Алтайский край и Республику Алтай. В Алтайском крае проживает около 2 миллионов человек, в Республике на порядок меньше — 221 тысяча человек. На каждый регион рассчитывается квота, которая выводится исходя из численности населения и процентного соотношения мужчин.

Таким образом, под частичную мобилизацию в Алтайском крае подпадают сотни местных жителей, когда как в Республике Алтай действует «нулевая квота» и под действие мобилизации не подпадает никто. Журналисты KP.RU обратились за соответствующими разъяснениями к официальным органам региона, однако там не смогли подтвердить информацию, объяснив это закрытым характером сведений.

Ранее об отсутствии мобилизованных в Республике Алтай сообщил сенатор от российского региона Владимир Полетаев после встречи с военным комиссаром Олегом Денисенко. Алтай — единственный известный на данный момент регион, который заявил об отсутствии мобилизованных. Главы более 30 субъектов страны уже отчитались о завершении процесса мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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