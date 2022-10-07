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Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата

Кристиан Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата

Фото: David Jones / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский актер Кристиан Бэйл рассказал, что ему поступали угрозы после того, как он получил главную роль в фильме «Американский психопат». Об этом он заявил в интервью GQ.

Как отметил Бэйл, некоторые люди выступали против создания фильма. О том, что артисту угрожает опасность, сообщил ему его друг. «Мне позвонили и сказали: "Есть люди, которые знают, где ты бываешь каждый божий день, знают, по каким переулкам ты ходишь. Они сказали, что набросятся на тебя и вышибут из тебя мозги. Так что, пожалуйста, не ходи туда"», — вспомнил диалог с приятелем актер. «Конечно же, [в тот момент] я решил для себя: "Я иду в тот переулок. Я хочу посмотреть, что произойдет". И я ходил [по переулку] туда-сюда и все спрашивал, где они», — добавил Бэйл.

«Американский психопат» — триллер 2000 года режиссера Мэри Хэррон. Картина рассказывает о серийном убийце Патрике Бэйтмане, работающем днем инвестиционным банкиром. Фильм собрал в прокате 34 миллиона доллара. Главные роли, помимо Бэйла, исполнили актеры Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие.

Ранее Бэйл раскритиковал съемочный процесс фильма «Тор: Любовь и Гром».

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Дениза Мацаева
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