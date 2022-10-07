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Бренду одежды из Дагестана предложили открыть магазин в ОАЭ

Дагестанскому бренду одежды предложили открыть магазин в Дубае

Фото: Страница «Arshaevy» во «ВКонтакте»

Бренду одежды из Дагестана предложили открыть свой магазин в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает портал «Это Кавказ».

Как рассказала одна из основательниц бренда Айша Аршаева, соответствующее предложение ей поступило в рамках международной бизнес-конференции «Всемирный деловой совет».

«Арабская делегация высоко оценила представленные модели. Председатель Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида аль-Авадхи отметила уникальность стиля, изящество фасонов, их эргономичность и очевидную женственность. Она предложила сотрудничество с целью открытия магазинов марки "Аршаевы" в Дубае», — пояснила она.

По словам Аршаевой, магазины могут открыться в Дубае уже в ближайшее время.

Отмечается, что на конференции «Всемирный деловой совет», которая прошла в Москве 4 октября, дагестанский бренд представил свою последнюю коллекцию, а также анонсировал запуск линейки спортивной одежды.

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Варвара Кошечкина
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