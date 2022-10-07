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Угольная компания в Британии огорчила местных жителей

BBC: британская компания Merthyr решила продолжать добычу угля еще три года

Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Британская угольная компания Merthyr огорчила местных жителей, так как решила продолжить добычу сырья на шахтах в Южном Уэльсе в течение еще трех лет, хотя ранее планировала закрыть объекты в сентябре этого года, сообщает «Би-Би-Си».  

По данным британской газеты, Merthyr отказалась от планов по прекращению добычи из-за широкой востребованности ее продукции у сталелитейных заводов страны. Представитель сталелитейного завода компании Tata указал, что сталь, для производства которой используется добываемый уголь, «помогает стране достичь своих амбиций по нулевому выбросу углеродов». Поэтому сохранение добычи в Уэльсе имеет национальное значение.

При этом Tata подчеркнула, что выбросы в результате добычи каждой тонны британского угля, доставленного на завод в городе Порт-Талбот, «обычно в пять раз ниже, чем выбросы от добычи угля, импортируемого из-за границы».

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Ключевыми противниками сохранения добычи являются местные жители и экологические организации. Они с нетерпением ждали закрытия шахт, которые, по их мнению, серьезно вредят окружающей среде и качеству жизни в населенных пунктах по соседству. Глава фонда Friends of the Earth (FOE) Хаф Элгар заявила, что подобные планы противоречат обязательствам правительства по борьбе с глобальным потеплением.

Итоговое решение о выдаче разрешения на продолжение добычи должно принять правительство Уэльса, которое уже отметило, что сохранение работы шахт усугубит климатические проблемы в регионе. Тем не менее заявка все равно будет рассмотрена с учетом всех обращений общественности.

Упадок угольной промышленности в стране продолжается десятки лет, спасти ее не смогли ни забастовки шахтеров в 1980-х, ни массовые протесты, ни оптимизация штатов. В последние пять лет, когда закрылась шахта Kellingley, уголь добывается только из открытых карьеров. После взятия курса на декарбонизацию экономик европейского региона и снижение выбросов до нулевого уровня к 2050 году Великобритания решила вовсе отказаться от добычи угля. В августе 2020 года закрылась последняя угольная шахта в стране открытого типа, а работу остальных планировалось прекратить этой осенью.

Платон Щукин
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