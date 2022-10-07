Российский подросток избил одноклассника и сломал руку

В Челябинске два восьмиклассника устроили драку и попали в больницу

В Челябинске восьмиклассники прямо в школе устроили драку, в результате которой оба попали в больницу. Об этом со ссылкой на источник в правоохраниnельных органах в пятницу, 7 октября, пишет URA.RU

У одного подростка врачи диагностировали перелом кисти со смещением, а у второго — черепно-мозговую травму. Школьников доставили в городскую клиническую больницу №2.

Причины конфликта неизвестны. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили, что данных об инциденте им пока не поступало.

В августе еще в одном российском городе — Екатеринбурге — двое мальчиков и подросток подрались на детской площадке из-за горки. В результате пострадал восьмилетний ребенок. Его мать написала заявление в полицию.