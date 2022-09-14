На российской детской площадке подросток избил мальчика из-за горки

В Екатеринбурге подросток из-за горки избил восьмилетнего мальчика на детской площадке

В Екатеринбурге двое мальчиков и подросток подрались на детской площадке из-за горки. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего восьмилетнего ребенка пишет E1.ru.

Инцидент произошел 24 августа во дворе у дома № 51 на Таганской улице. По словам женщины, драка началась между ее сыном и сверстником, а через какое-то время в нее вмешался подросток.

«Мой сын катался с горки во дворе со своими друзьями. Спустя время пришел мальчик из другого двора и стал подниматься не по лестнице как все, а по борту горки, наши дети сделали ему замечание. Он не послушал, сказав, что будет делать, что хочет, мешал ребятам кататься. Потом он схватил моего сына за щиколотку, когда тот собирался бежать, ребенок упал», — рассказала она.

После этого на площадке появился подросток, предположительно, 12-15 лет и ударил мальчика по лицу. «У сына появился синяк на щеке, а из уха при осмотре потекла кровь! Синяк не зажил до сих пор», — заявила мать пострадавшего.

Женщина написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

В августе в Воронеже 20-летний мужчина избил 13-летнего подростка на детской площадке за то, что тот плюнул на землю.