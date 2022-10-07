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Предотвращена контрабанда военной продукции из России в США и Европу

ФТС перекрыла контрабанду частей боевой экипировки «Ратник» из России в США и Европу

Кадр: телеграм-канал «Zvezdanews»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России перекрыла канал контрабанды из страны в США и Европу военной продукции, состоящей на вооружении Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен задержали жителя Нижегородской области при попытке отправить за границу партию наушников из комплекта боевой экипировки «Ратник». В гарнитуру встроена активная система защиты слуха от шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Продукция из разряда военной техники запрещена к гражданскому обороту.

Оперативное видео задержания мужчины опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видны бойцы СОБР, которые задерживают мужчину. Показаны изъятые наушники.

По данным таможни, россиянин за два года отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами. В его квартире в ходе обыска изъяты десятки банковских карт, оформленных на неустановленных лиц. Нелегальную продукцию он продавал через соцсети.

В отношении него возбуждены четыре уголовных дела о контрабанде военной техники.

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Любовь Ширижик
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