Дом Элвиса Пресли для медового месяца выставили на продажу

В Калифорнии выставили на продажу дом певца Элвиса Пресли и его супруги Присциллы Бьюли

В калифорнийском городе Палм-Спрингс выставили на продажу особняк известного американского певца и актера Элвиса Пресли. Артист арендовал дом в 1966 году и провел там медовый месяц со своей супругой Присциллой Бьюли, сообщает New York Post.

Теперь владельцы попросили за жилье знаменитости 5,65 миллиона долларов (около 350 миллионов рублей). Пара поселилась в доме после церемонии бракосочетания, которая прошла в Лас-Вегасе в мае 1967 года. Изначально Пресли и Бьюли хотели устроить мероприятие в доме, но вскоре отказались от затеи, так как о планах узнали представители прессы.

Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная с камином, кухня и обеденная зона. Почти во всех комнатах установлены окна от пола до потолка, некоторые стены сделаны из каменной кладки. Интерьер дома выполнен в футуристическом стиле, ярким акцентом служит нависающий над лужайкой фасад.

В июне 2022 года в американском штате Миссисипи решили продать на аукционе дом, где в детстве проживал Пресли. Стартовая цена находилась в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч долларов (на тот момент более 2,6 миллиона рублей). Пресли вместе с родителями проживал там с 1943 по 1944 год.