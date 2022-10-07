В МВД опровергли сообщения о побеге добровольцев из отряда «Дон» с оружием

В МВД Крыма опровергли сообщения о побеге добровольцев из отряда «Дон» с оружием

В управлении МВД по Республике Крым опровергли сообщения о побеге добровольцев из отряда «Дон» с оружием.

Глава фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольга Романова 6 октября опубликовала пост, в котором утверждалось, что российские солдаты собрали банду и сбежали с оружием из добровольческого казачьего отряда «Дон». К записи были приложены фото якобы ориентировки на 13 человек. Позже Романова дополнила запись словами «и все ж это фейк», а после удалила пост.

Пост опровергли в управлении МВД по Республике Крым. «Сегодня в ряде телеграм-каналов были распространены сообщения, что на территории Республики Крым подразделения полиции проводят мероприятия по розыску военнослужащих, которые совершили побег из воинской части, дислоцированной в Херсонской области. Указанная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Аналогичное опровержение появилось и в каналах МВД Херсонской области в Telegram и во «ВКонтакте».

Журналисты также дозвонились по номеру телефона, указанному в телефоне. Ответивший человек заявил, что он действительно служил в отряде “Дон”, но сейчас его увезли с ранением. «Я сейчас на госпитализации — меня увезли с ранением. [Указанные в списке] — не мои сослуживцы. Я просто с ними уехал [в госпиталь]», — отметил мужчина в комментарии 161.ru.

Информация о якобы побеге солдат заинтересовала СМИ. Но большая часть сообщений была опубликована уже с комментарием полиции, которая опровергла информацию о побеге. Новость также широко разошлась по соцсетям – там чередуются посты с недостоверной информацией и опровержения от МВД.