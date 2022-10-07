Видео играющего с гранатой мобилизованного оказалось роликом годичной давности

Сообщение о том, что мобилизованный снял на видео игру с гранатой, оказалось недостоверным

Сообщение о том, что мобилизованный россиянин снял для социальной сети TikTok видео, на котором он играет с гранатой, оказалось недостоверным. Ролик, распространившийся в последние дни в интернете, оказался годичной давности.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. В начале октября в мессенджере Telegram распространилась видеозапись, где молодой человек легкомысленно обращается с боеприпасом. Пост с этим видео, в частности, появился в Telegram-канале «Ищи своих».

В ролике можно увидеть, как молодой человек играет с гранатой, после чего боеприпас вылетает у него из рук. Telegram-канал «Ищи своих» пишет, что ролик якобы снял мобилизованный россиянин для социальной сети TikTok. При этом не уточняется, откуда именно было взято это видео.

На самом деле ролик с молодым человеком, играющим с гранатой, появился в интернете в 2021 году, до объявления частичной мобилизации в России. Его опубликовал у себя на странице один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что молодой человек одет в форму, которую обычно носят те, кто играет в страйкбол, — командную военно-спортивную игру. Также то, что герой ролика спокойно играет с гранатой, может говорить о том, что у него в руках либо муляж, либо специальная граната для игры в страйкбол.

Информация о том, что мобилизованный россиянин якобы снял видео, где он играет с гранатой, не получила распространения в СМИ. В то же время этот ролик можно встретить в Telegram и социальных сетях. Например, его опубликовал развлекательный Telegram-канал MDK, который часто размещает шуточные посты. При этом автор Telegram-канала не утверждает, что на видео запечатлен именно мобилизованный россиянин.

В соцсети «ВКонтакте» не было замечено ни одной публикации на тему того, что мобилизованный россиянин снял видео о том, как он играет с гранатой. При этом некоторые пользователи «ВКонтакте» выпустили посты с опровержением информации, опубликованной в Telegram-канале «Ищи своих». Такой же пост с опровержением был замечен в одном из сообществ соцсети «Одноклассники».