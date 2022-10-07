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Россиян предупредили о фейковых призывах к учителям сдать деньги для военных

Мэрия Перми предупредила о фейковых призывах в учительских чатах сдать деньги для военных

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Информация о сборе средств среди педагогов и сотрудников лицея в Перми оказалась недостоверной.

Telegram-канал «Альянс Учителей» опубликовал скриншот сообщений, в которых говорится, что учителей в Перми попросили скинуться по 400 рублей на аптечки первой помощи мобилизованным военным. Уточняется, что администрация учебного заведения попросила при этом не собирать деньги с детей, так как у них «будет другое». Призыв относится только к педагогам и сотрудникам лицея.

Название лицея а также данные о собирающих средства для военных не сообщаются, что не позволяет проверить достоверность этой информации.

В пресс-службе мэрии Перми предупредили, что в чатах образовательных учреждений города участились случаи фейковых призывов о сборе денег для мобилизованных граждан. «Принудительный сбор денег с сотрудников школы и родителей недопустим», — подчеркнули власти города.

Департамент образования Перми также опроверг данные о поборах. Представители ведомства уточнили, что любое решение об участии в сборе гуманитарной помощи (лекарств, перевязочных материалов и прочего) принимается только добровольно.

Информация о сборе средств для мобилизованных в Перми не получила широкого распространения в СМИ. Новость перепечатали некоторые региональные и федеральные издания, однако они привели комментарии мэрии города с опровержением этих сведений. В их числе «АиФ Пермь», «Коммерсантъ», Rifey.ru.

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Варвара Кошечкина
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