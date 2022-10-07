Стало известно о контроле наемниками села в Херсонской области

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о контроле наемниками Великой Александровки

Село Великая Александровка на севере Херсонской области, где ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 16 человек, находится под контролем иностранных наемников. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время населенный пункт «находится под контролем наемников практически всего НАТО». «Уже натовское оружие, переодетые натовские войска присутствуют на территории Херсонской области», — подчеркнул Стремоусов.

Он также обратил внимание, что все расстрелянные в селе люди были обыкновенными мирными жителями.

О расстреле 16 человек в Великой Александровке стало известно утром 7 октября. Как заявил замглавы Херсонской области, украинские военные убивали первых попавшихся им людей.