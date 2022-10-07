Украинские военные расстреляли мирных жителей на севере Херсонской области

Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 жителей на севере региона

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он отметил, что населенный пункт находится в буферной зоне на севере области и недавно оказался под контролем украинских военных.