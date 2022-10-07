120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю

Не менее 120 мигрантов выбросило к берегам Греции после крушения лодок за неделю

За одну неделю к берегам Греции в разных местах выбросило не менее 120 мигрантов после того, как их лодки разбились о скалы. Об этом сообщает The New York Times.

Одна лодка разбилась у берегов греческого острова Китира в среду, 5 октября. Среди выброшенных на берег после крушения судна обнаружили 18 детей. Властям и местным жителям пришлось эвакуировать приезжих прямо со скалы, поднимая их на тросах. По предварительным данным, погибли не менее пяти человек.

После крушения лодки в четверг, 6 октября, на остров Лесбос выбросило еще более 40 человек. При этом 18 из них — в основном женщин — обнаружили мертвыми. Пока спасателям удалось вытащить 25 человек. Как рассказал представитель береговой охраны Никос Коккалас, работу осложняют сильные ветры у берегов.