Во Владивостоке объявили победителей Всероссийского чемпионата по ИИ

Во Владивостоке объявили победителей чемпионата по искусственному интеллекту

Завершился второй Всероссийский чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», на котором сильнейшие разработчики по машинному обучению за месяц создали рабочие решения на базе искусственного интеллекта для крупнейших партнеров-кейсодержателей и разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей.

На чемпионат зарегистрировались 1556 участников. Они решали на выбор одну или несколько из трех сложных задач в течение месяца. Всего по итогам чемпионата было создано 7 305 алгоритмов.

Со вступительным словом к участникам церемонии закрытия чемпионата обратился руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

«Во втором Всероссийском чемпионате приняли участие более 1500 человек. Отмечу, что количество предлагаемых участниками алгоритмов по итогам соревнования выросло больше чем в три раза по сравнению с первым Всероссийским чемпионатом. Прошедший чемпионат привлек участников из 77 регионов, в ТОП-5 регионов по количеству участников вошли: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Приморский край и Новосибирская область. Уже не первый раз мы убеждаемся в том, что проекту удается привлечь участников из самых разных уголков нашей необъятной страны. Как правило, в проекте участвуют специалисты по искусственному интеллекту самых разных возрастов и с разнообразным профессиональным опытом: от начинающих свой профессиональный путь студентов и школьников до высококлассных профессионалов своего дела. Проект дает каждому возможность реализоваться и открыть для себя новые возможности», — отметил он.

«Второй Всероссийский чемпионат запомнится нам рекордным количеством полученных результатов и многообразием самих подходов к процессу решения задач. Например, впервые представленную на чемпионате такого уровня управленческую задачу от департамента информационных технологий Москвы в 90 процентах случаев участники решали с помощью языков программирования и инструментов геоаналитики, что продемонстрировало вовлеченность менеджеров и их готовность самостоятельно работать над технологической составляющей концепции оценки районов города по степени самодостаточности. Для этого им пришлось обработать более 66 миллионов табличных значений. В задаче от компании «Инновации Дальнего Востока» участникам было предложено разметить более 1000 реальных фотографий — изображений сетчатки глаза. А датасет от Алтайского государственного университета и Thrive Technologies LLC для разработки прогнозного алгоритма был представлен более чем 77 тысячами табличных значений. Вариативность методов решения демонстрирует нам творческий подход и желание участников разобраться в возможностях технологий искусственного интеллекта — базиса успешной цифровой трансформации и технологического прогресса», — рассказала руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Татьяна Голубовская.

В рамках всероссийского чемпионата участники решали три задачи. В кейсе от департамента информационных технологий города Москвы им нужно было разработать концепцию ранжирования районов города по уровню самодостаточности на основе больших данных.

В ТОП-3 по итогам кейса департамента информационных технологий города Москвы вошли: Артем Ерохин (г. Москва); Светлана Емельянова (г. Москва); Кристина Поздеева (г. Москва).

Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Ирина Павлова (Воронежская область), Анастасия Бабинович (Томская область), Руслан Латипов (Республика Татарстан), Елена Квашнина (Новосибирская область), Виталий Мазных (Ханты-Мансийский автономный округ), Дмитрий Блинов (Челябинская область), Юрий Ким (Санкт-Петербург), Кирилл Жбаков (г. Москва), Николай Олигеров (Калужская область), Михаил Нуридинов (г. Москва), Иван Коноплев (г. Москва) и Лариса Ошвинцева (Пермский край).

«Разработка методики определения «самодостаточности» районов поможет Москве еще эффективнее планировать нагрузку на инфраструктуру и прогнозировать развитие районов, основываясь на анализе больших данных, которые достаточно точно отражают реальную картину происходящего в городе. Поэтому задача интересна тем, что для ее решения требовались не только профессиональные навыки программирования, но и управленческий подход. Причем то, какой смысл следует вложить в понятие «самодостаточность района», каждой команде надо было определить самостоятельно. Подавляющее большинство участников отнесли к этому критерию наличие медицинской инфраструктуры, доступность транспорта и образования. Также «самодостаточность» определяли по наличию парковых зон, кафе и ресторанов», — отметил Дмитрий Онтоев, начальник аналитического управления департамента информационных технологий города Москвы.

В ТОП-3 по итогам кейса ООО «Инновации Дальнего Востока» вошли: Александр Анохин (г. Москва); Даниил Мангазеев (г. Москва); Иван Кормин (Тюменская область). Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Андрей Яковлев (Рязанская область), Дмитрий Лачинов (Нижегородская область), Иван Перминов (Новосибирская область), Владислав Ефремов (Московская область), Ольга Леган (Московская область), Григорий Шорошов (Московская область), Андрей Кузнецов (Липецкая область), Всеволод Ефремцев (г. Москва), Константин Шлычков (Московская область), Ростислав Епифанов (Новосибирская область), Игорь Рожков (г. Москва), Алексей Коваленко (Ростовская область).

Алтайский государственный университет представил актуальную задачу для тех, кто действительно ценит свое время. Участникам чемпионата было предложено разработать алгоритм предсказания количества времени, требующегося на выполнение конкретной задачи на основе исторических данных.

В ТОП-3 по итогам кейса Алтайского государственного университета вошли: Артем Козлов (г. Москва); Сергей Вольнов (г. Москва); Виктор Ожерельев (Ростовская область).

Также в ТОП-15 в этом кейсе вошли: Роман Ковалев (г. Москва), Роман Барилов (Ярославская область), Константин Николаев (г. Москва), Роман Волыхин (Воронежская область), Михаил Розов (Архангельская область), Андрей Шалашов (г. Санкт-Петербург), Степан Андреев (Томская область), Иван Гончаров (Калининградская область), Эдуард Янаков (г. Москва), Павел Колодезный (Московская область), Андрей Сыпачев (Пермский край), Сергей Алексеев (Омская область).

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком».

