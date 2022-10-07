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Врач назвала причины и симптомы нехватки железа в организме

Врач Кашух: нехватка железа может сопровождаться выпадением волос и головокружением

Фото: Anh Nguyen / Unsplash

Врач-эксперт компании «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала симптомы и причины дефицита железа в организме. О них она рассказала изданию «Известия».

По данным исследования компании, в России у каждой десятой женщины присутствует нехватка железа вне зависимости от возраста. Специалист сообщила, что при железодефицитной анемии возможна повышенная утомляемость, головокружения, выпадение волос и ломкость ногтей. Как правило, такое состояние вызывают кровопотери во время обильных месячных. При климаксе это может быть связано с кровотечениями в желудочно-кишечном тракте, отметила Кашух.

Также дефицит железа бывает при воспалительных заболеваниях, когда нарушается его всасывание, продолжила она. При беременности потребность в железе значительно увеличивается, поскольку организм женщины задействует микроэлемент в развитии плода. Кроме того, нехватка железа может стать следствием неправильного питания. Для восполнения дефицита необходимо добавить в рацион мясо, печень, чечевицу, шпинат, гранат, яблоки и курагу, посоветовала врач. Она подчеркнула, что из общего количества поступившего в организм железа, всасывается лишь около 10 процентов.

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По словам Кашух, человек может не замечать наличие у него анемии, поэтому следует ежегодно сдавать клинический анализ крови для отслеживания возможного развития заболевания. Врач может выписать препараты, основываясь на результате лабораторных исследований на сывороточное железо, ферритин, трансферрин и общего анализа крови. Если запустить заболевание, то к уже имеющимся симптомам могут добавиться одышка, рассеянность и тахикардия, предупредила специалист.

Ранее врач-терапевт Кондрахин указал, что причиной хронической усталости может служить надпочечниковая недостаточность. Он пояснил, что на фоне хронического стресса надпочечники могут перестать вырабатывать адреналин.

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Варвара Кузьмина
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