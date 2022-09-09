Россиянам рассказали об истинной причине хронической усталости

Врач Кондрахин: причиной хронической усталости может быть надпочечниковая недостаточность

Хроническая усталость может развиться как из-за нарушений режима дня и регулярных физических и эмоциональных перегрузок, так и из-за синдрома надпочечниковой недостаточности, сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он подробно рассказал россиянам об истинной причине неприятного состояния.

По словам медика, первичная недостаточность надпочечников возникает из-за негативного воздействия на данную железу извне, а также из-за различных заболеваний почек, в том числе рака. Причиной вторичной недостаточности может быть длительный стресс, отметил терапевт.

Кондрахин объяснил, что из-за хронического стресса надпочечники могут перестать вырабатывать адреналин, необходимый организму, чтобы правильно среагировать на любые проявления опасности. Он добавил, что следствием дефицита этого гормона становится апатичность человека и постоянное чувство усталости.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам. По его словам, этот симптом может свидетельствовать об опухоли надпочечников.