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Россиянам рассказали об истинной причине хронической усталости

Врач Кондрахин: причиной хронической усталости может быть надпочечниковая недостаточность

Изображение: Shutterstock

Хроническая усталость может развиться как из-за нарушений режима дня и регулярных физических и эмоциональных перегрузок, так и из-за синдрома надпочечниковой недостаточности, сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он подробно рассказал россиянам об истинной причине неприятного состояния.

По словам медика, первичная недостаточность надпочечников возникает из-за негативного воздействия на данную железу извне, а также из-за различных заболеваний почек, в том числе рака. Причиной вторичной недостаточности может быть длительный стресс, отметил терапевт.

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Кондрахин объяснил, что из-за хронического стресса надпочечники могут перестать вырабатывать адреналин, необходимый организму, чтобы правильно среагировать на любые проявления опасности. Он добавил, что следствием дефицита этого гормона становится апатичность человека и постоянное чувство усталости.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам. По его словам, этот симптом может свидетельствовать об опухоли надпочечников.

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Наталья Обрядина
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