Доктор Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам

Мясников рассказал, что причиной частых походов в туалет по ночам может быть болезнь Конна

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам. О том, признаком какой болезни может быть этот симптом, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, мужчина может часто ходить в туалет по ночам не только из-за проблем с простатой. Как отметил Мясников, потребность просыпаться ночью для мочеиспускания может быть следствием синдрома Конна.

«Когда-то я писал диссертацию про синдром Конна — это опухоль надпочечников, при которой вырабатывается [гормон] альдостерон, повышается давление, падает калий, и человек часто бегает ночью в туалет», — рассказал врач.

Ранее Мясников дал россиянам советы по защите от неинфекционного гепатита. Он порекомендовал ограничить количество потребляемой пищи и алкоголя, а также принимать препараты и биологически активные добавки только после консультации с врачом.