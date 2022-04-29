Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал советы по защите от смертельно опасного заболевания

Врач Мясников посоветовал не переедать, чтобы защитить себя от неинфекционного гепатита

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от гепатита. Пост, в котором специалист дал советы по защите от этого смертельно опасного заболевания, появился в пятницу, 29 апреля, в его Telegram-канале.

Мясников сообщил, что инфекционные гепатиты являются четвертой по частоте причиной смерти людей по всему миру. «Только от вирусных гепатитов C и B на планете в год умирает 2,5 миллиона человек!» — подчеркнул специалист. По его словам, это заболевание может протекать бессимптомно до последних стадий. В этой связи доктор призвал россиян регулярно проходить медицинское обследование, которое поможет выявить признаки инфекционного гепатита при его наличии.

Врач добавил, что помимо вирусных существуют и неинфекционные гепатиты. Как отметил Мясников, они могут возникать в результате бесконтрольного приема препаратов, биологических активных добавок (БАДов), различных трав, а также алкоголя и неправильного питания. «Поэтому (...) не глотайте лекарства и БАДы без разбора, не злоупотребляйте алкоголем, не переедайте!» — подытожил доктор.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По его словам, этот симптом может указывать на рак легких.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям
Лукашенко назвал секрет благосостояния белорусов
Россиян предостерегли от покупки премиум-аккаунтов Netflix в даркнете
Психолог посоветовала неудачникам перестать строить планы на жизнь
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Нидерланды объяснили разрешение зайти в свой порт судну с российской нефтью
На Украине решили разыскать россиян для «фильтрационных мероприятий»
Российский самолет задержали в Киргизии по неизвестным причинам
Узнавший про связь Трампа с Россией осведомитель найден мертвым
Названы хиты продаж в аптеках Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.