Доктор Мясников дал советы по защите от смертельно опасного заболевания

Врач Мясников посоветовал не переедать, чтобы защитить себя от неинфекционного гепатита

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от гепатита. Пост, в котором специалист дал советы по защите от этого смертельно опасного заболевания, появился в пятницу, 29 апреля, в его Telegram-канале.

Мясников сообщил, что инфекционные гепатиты являются четвертой по частоте причиной смерти людей по всему миру. «Только от вирусных гепатитов C и B на планете в год умирает 2,5 миллиона человек!» — подчеркнул специалист. По его словам, это заболевание может протекать бессимптомно до последних стадий. В этой связи доктор призвал россиян регулярно проходить медицинское обследование, которое поможет выявить признаки инфекционного гепатита при его наличии.

Врач добавил, что помимо вирусных существуют и неинфекционные гепатиты. Как отметил Мясников, они могут возникать в результате бесконтрольного приема препаратов, биологических активных добавок (БАДов), различных трав, а также алкоголя и неправильного питания. «Поэтому (...) не глотайте лекарства и БАДы без разбора, не злоупотребляйте алкоголем, не переедайте!» — подытожил доктор.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По его словам, этот симптом может указывать на рак легких.