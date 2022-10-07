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У десятков тысяч лифтов в России истек срок службы

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое: у 32 тыс. лифтов истек срок службы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России более 32 тысяч лифтов с истекшим сроком службы находятся на балансе спецсчетов собственников. Об этом заявил советник руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Андрей Сергеев, пишет Интерфакс.

«Дополнительно, до 2024 года включительно, отработают назначенный срок службы еще 8,5 тысячи. Фактически это половина всех лифтов, которые нужно заменить будет включительно до 2024 года», — добавил Сергеев. Основной проблемой эксперт назвал нехватку средств, которые формируются на специальных счетах у собственников.

Сергеев уточнил, что провести на имеющиеся деньги замену всех лифтов практически невозможно. В качестве возможного решения проблемы специалист предложил два варианта — поддержку со стороны субъекта и введение механизма рассрочки.

Ранее стало известно, что в России начали производить меньше лифтов — с января по июнь 2022 года выпуск подъемников сократился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Эксперты объяснили динамику уходом с российского рынка иностранных производителей, включая компанию Otis.

Нина Ташевская
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