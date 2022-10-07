Психолог подсказала причины измены и способы пережить ее

Психолог Козырева: измена может быть признаком неготовности к отношениям с одним партнером

Измена, как правило, лишь верхушка айсберга под названием «самообман в отношениях» и часто она может быть признаком неготовности человека к близким отношениям с одним партнером, объяснила психолог Оксана Козырева. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала основные причины появления тайной связи на стороне и назвала способы пережить предательство.

Психолог подчеркнула, что одной из самых распространенных ошибок в отношениях является нежелание партнеров видеть рядом с собой реального человека, желания и ценности которого могут отличаться от его собственных. Пара может довольно долго игнорировать те аспекты, в которых категорически не сходится, пока не случится критическое событие: кто-то окажется совсем без сил, произойдет внешний кризис, резко повысится уровень тревожности, кто-то потеряет работу. В эти моменты самообман дает о себе знать. Если один из партнеров не захочет с этим сталкиваться, обсуждать, проживать, перестраиваться — это прямой путь или к расставанию, или к измене.

Еще одной причиной измены, по мнению психолога, может быть неготовность человека выдерживать близость с одним партнером. Это ощущение может сопровождаться страхом потерять себя в отношениях или быть отверженным. Следствие этого — связь на стороне: нужен еще кто-то, чтобы не было так боязно.

Привести к измене также могут социальные стереотипы, которые вытесняют истинные желания и потребности одного из партнеров; непростые отношения в родительской семье; инфантильность и неспособность выражать злость; кризис в отношениях и нежелание принимать решение о расставании.

Порой человеку так страшно признавать кризис в отношениях и принимать решение о расставании, что ему проще найти еще одного партнера. Вторичная выгода ситуации очевидна: ты окружен людьми, ощущаешь свою значимость, и жизнь наполнена невероятными эмоциями — коктейлем из вины, эйфории, страха и удовольствия Оксана Козырева психолог

Что делать человеку, узнавшему об измене

После того как человек узнал об измене, ни в коем случае нельзя убегать от этого факта, предупредила Козырева. В такие моменты очень хочется все бросить, уехать в отпуск, сразу расстаться, разбить машину, посуду, но схема «сначала чувства, потом действия» в перспективе более терапевтичная. «Сначала важно признать, что вам невыносимо больно, обидно, вы чувствуете себя обманутым, преданным, злитесь, ненавидите партнера. Плакать, идти к специалисту, поделиться с кем-то близким своим переживанием. Дать себе время боль и шок пережить», — объяснила она.

Также в такое кризисное время важно держать фокус на отношениях и не избегать злости, продолжила психолог. Нельзя переключаться на разлучницу, обстоятельства, обвинение себя. Тот, кому изменили, имеет полное право злиться на партнера и говорить ему об этом, отстраняться.

Ни в коем случае не надо пытаться «держать лицо», делать «хорошую мину при плохой игре». Боль и злость от измены должны быть прожиты, иначе надолго застрянут в вашем теле и в контексте ваших отношений, если они все-таки сохранятся Оксана Козырева психолог

Только после признания факта измены и разрешения себе чувствовать боль, злость и обиду, можно начать анализировать, что случилось в ваших отношениях и почему так произошло. Измена может оказаться симптомом проблем в отношениях или особенностью личности кого-то из партнеров, сообщила психолог.

Психолог напомнила, что, несмотря на то, что за отношения всегда несут ответственность двое, за поступки отвечает тот, кто их совершает.

Вы можете быть ответственны наполовину за то, какими были ваши отношения, но ответственность за измену несет только тот, кто изменяет Оксана Козырева психолог

В то же время важно ответить себе на вопрос «готов ли я сохранять отношения, несмотря на измену, или я принимаю решение расстаться». Если оба партнера хотят сохранить любовь или даже семью, им придется проделать большую работу, чтобы осознать, почему в этих отношениях измена стала возможна. Для этого будет полезно обратиться к семейному психологу.

«Если в вашей паре произошла измена, самое главное, на что следует ориентироваться — это ваши собственные чувства и мысли по этому поводу: не сценарии родителей, подруг или коллег. Измена — это серьезный повод заглянуть внутрь себя и внутрь своих отношений и понять, чего вам на самом деле хочется», — подытожила Козырева.

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