Психолог назвала причины внезапного желания развестись

Психолог Юлия Рязанова: желанием развестись один из супругов может шантажировать другого

Внезапным желанием развестись один из супругов может манипулировать другим и даже шантажировать его, считает клинический психолог медицинского центра Verba Mayr Юлия Рязанова.

В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины, которые к этому приводят.

По словам Рязановой, если один из супругов неожиданно объявляет, что хочет развестись, необходимо определить, что за этим стоит: шантаж и манипуляции, спонтанная реакция на проблему или обдуманное и взвешенное решение.

Бывает, что на самом деле супруг или супруга не хотят уходить из семьи. А разводом пугают, чтобы добиться определенных уступок от партнера. Это, как правило, шантажно-манипулятивное поведение Юлия Рязанова клинический психолог

В семейной жизни супруги часто сталкиваются с неурядицами и спонтанными реакциями, но легко преодолевают разногласия, пояснила психолог. Важно не драматизировать ситуацию и поговорить в спокойной обстановке.

Угроза развода возникает, когда решение принимают осознанно, и это создает стрессовую ситуацию. Она угрожает лишить душевного равновесия одного или обоих партнеров и, конечно, детей, добавила Рязанова.

Психолог рассказала, что каждый переживает стресс из-за развода по-своему. Это зависит и от личности, и от физиологических особенностей, поскольку люди обладают разной устойчивостью к стрессу, скоростью и глубиной нервных процессов. У каждого своя иерархия ценностей и разные стратегии, помогающие справляться с трудными жизненными ситуациями. Кроме того, у людей разные круги внешней поддержки.

Необходимо понять, что развод — длительный процесс, который включает в себя юридическую, экономическую и эмоциональную составляющую

Часто боль от развода переживает тот, кто его не хотел и старался выправить семейную ситуацию, объяснила Рязанова. Первая реакция — шок. Мир будто растворяется в тумане, человек не хочет контактировать с реальностью, есть желание рыдать, крушить все вокруг, отрицать факт развода.

В период кризиса у человека возникают серьезные внутренние изменения, добавила собеседница «Ленты.ру». Разрушается старый принцип жизни, а новый еще не построен.

Чтобы поддержать себя, нужно всеми силами постараться восстановить моральное равновесие, посоветовала психолог. «Можно, конечно, изобразить внешнее спокойствие, испытывая внутри ужас и смятение. Но это работает плохо и недолго. Лучше направьте тревогу в действие, подумайте, что сами можете дать себе. Заручитесь поддержкой близких людей и специалистов», — подвела итог Рязанова.

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