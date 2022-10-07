Маломерные судна столкнулись в Каспийском море

МЧС заявило о пострадавших при столкновении двух маломерных судов под Астраханью на Каспии

Два маломерных судна столкнулись в Каспийском море под Астраханью, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом заявили в пятницу, 7 октября, в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, все произошло в Икрянинском районе. Точных сведений о числе пострадавших и их состоянии на данный момент нет.

К месту столкновения направляются сотрудники спасательной службы.

Ранее сообщалось, что на реке Каме в Пермском крае катер с 25 пассажирами столкнулся с баржей, груженой лесом. Погибших нет, девять пассажиров обратились за медицинской помощью, один человек был госпитализирован. Пермская транспортная прокуратура проводила проверку.