Маломерные судна столкнулись в Каспийском море
МЧС заявило о пострадавших при столкновении двух маломерных судов под Астраханью на Каспии
Два маломерных судна столкнулись в Каспийском море под Астраханью, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом заявили в пятницу, 7 октября, в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.
По данным ведомства, все произошло в Икрянинском районе. Точных сведений о числе пострадавших и их состоянии на данный момент нет.
К месту столкновения направляются сотрудники спасательной службы.
Ранее сообщалось, что на реке Каме в Пермском крае катер с 25 пассажирами столкнулся с баржей, груженой лесом. Погибших нет, девять пассажиров обратились за медицинской помощью, один человек был госпитализирован. Пермская транспортная прокуратура проводила проверку.