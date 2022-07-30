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В Пермском крае пассажирский катер столкнулся с груженой лесом баржей

На реке Каме в Пермском крае катер с 25 пассажирами столкнулся с баржей, груженой лесом

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В Пермском крае, на реке Каме между поселком Орел и городом Березники, произошло столкновение пассажирского катера с баржей, груженой лесом. Такая информация появилась на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

На борту судна находились 25 человек. Погибших нет, девять пассажиров обратились за медицинской помощью, один человек госпитализирован, сообщило ведомство.

После столкновения оба судна остались на плаву. Катер причалил к берегу, баржа в настоящий момент находится на фарватере.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в июне в Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли.

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Мария Гейн
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