Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минюст признал «Ресурсный центр для ЛГБТ» иноагентом

Минюст включил «Ресурсный центр для ЛГБТ» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минюст России включил в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, «Ресурсный центр для ЛГБТ», следует из данных на сайте ведомства.

Отмечается, что НКО была создана в 2014 году в Екатеринбурге. По данным реестра, средства данной организации поступали из Бельгии и Швеции.

В разделе «цель деятельности объединения» указано, что центр занимался «созданием уважительного, дружественного, принимающего пространства для ЛГБТ+ сообщества в Екатеринбурге, реализацией социально-правовых программ и услуг, направленных на преодоление дискриминации, стереотипов, предубеждений, стигматизации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Ранее Минюст признал иноагентами писателя Дмитрия Глуховского и рэпера Oxxxymiron.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский объяснил свои слова о превентивных ударах по России
Минюст признал «Ресурсный центр для ЛГБТ» иноагентом
На Украине назвали Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»
Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым»
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию
Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1»
Капелло высказался об игре Кокорина в «Арисе»
Сбои в работе Starlink вызвали панику у ВСУ
Стал известен город проведения «Евровидения»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.