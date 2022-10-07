Минюст признал «Ресурсный центр для ЛГБТ» иноагентом

Минюст включил «Ресурсный центр для ЛГБТ» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

Минюст России включил в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, «Ресурсный центр для ЛГБТ», следует из данных на сайте ведомства.

Отмечается, что НКО была создана в 2014 году в Екатеринбурге. По данным реестра, средства данной организации поступали из Бельгии и Швеции.

В разделе «цель деятельности объединения» указано, что центр занимался «созданием уважительного, дружественного, принимающего пространства для ЛГБТ+ сообщества в Екатеринбурге, реализацией социально-правовых программ и услуг, направленных на преодоление дискриминации, стереотипов, предубеждений, стигматизации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Ранее Минюст признал иноагентами писателя Дмитрия Глуховского и рэпера Oxxxymiron.