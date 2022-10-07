Белоруссия не выйдет из трудной международной обстановки

Лукашенко заявил, что Минск и Москва не входили в сложную международную обстановку

Москва и Минск не входили в сложную международную обстановку, чтобы выходить из нее, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости. По его словам это должны делать те страны, которые вошли в сложное положение.

«А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут [выход] из этой международной обстановки, куда они зашли», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста о том, как республика будет выходить из трудных внешнеполитических обстоятельств.

Накануне Лукашенко прибыл на неформальный саммит глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге и подарил президенту России Владимиру Путину трактор.